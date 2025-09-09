Українські військові ліквідували російський наземний роботизований комплекс

НРК знищили військові на Сіверському напрямку. Фото: скриншот

Оператори ударного дрона 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу ДШВ знищили наземний роботизований комплекс (НРК) російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



Як зазначається, це сталося на Сіверському напрямі.



«Цей ворожий НРК здійснював постійні логістичні операції та перевозив провізію між позиціями окупантів. Український дрон працював оптоволоконним каналом управління. Тому навіть у разі використання противником потужних систем радіоелектронної боротьби посадити чи перехопити цей апарат було неможливо», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 58-а окрема мотопіхлива бригада ЗСУ знищила два мости на території Росії, суттєво ускладнивши логістику ворожих військ.

