Десятки російських військових потрапили в полон під Добропіллям

Полонені ЗС РФ.

Російська атака на Добропільському напрямку завершилася провалом. На опублікованому відео видно групу російських військовополонених, захоплених Силами оборони України.



За даними, полонені були взяті в зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов». Російське командування направило окупантів у наступ на одну з найгарячіших точок Донецької області, проте атака не вдалася.



Захоплення групи окупантів здійснили бійці 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» спільно з воїнами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської.



«Нагадуємо, що здача в полон залишається єдиним шансом вижити для російських військових. Тільки за останній місяць на Добропільському напрямку, де підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" тримають лінію оборони, в полон потрапили вже 69 солдатів противника», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ вибили росіян з Новоекономічного і просуваються далі.