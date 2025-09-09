Понад 20 людей загинули через російський удар по селищу Ярова

Росіяни атакували Донеччину. Фото: скриншот

Російська армія вдарила авіаційною бомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Відомо про загибель понад 20 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні громадянські люди. У момент, коли видавалися пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих — понад 20 осіб», — написав він.



Глава держави заявив, що такі удари Росії точно не повинні залишитись без належної реакції світу.



«Росіяни продовжують нищити життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не повинен мовчати. Світ не повинен залишатися бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія припинила смерть», — резюмувала вона.



Оновлення. Щонайменше 21 людина загинула і 21 поранена внаслідок удару



Такі наслідки авіаційного удару армії РФ по Яровій станом на 12:30. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Филашкін.





Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада.



Оновлення. Відомо про 21 загиблого і 17 поранених — прокуратура



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).





Раніше ми писали, що вранці 9 вересня близько 6:30 російські війська атакували місто Слов'янськ ударним БПЛА «Молнія-2».

