У Дніпрі російський агент готував «карту цілей» для нових ударів по місту

Оперативна зйомка. Фото: СБУ

У Дніпрі контррозвідка СБУ розкрила та затримала російського агента, який готував «карту цілей» для нових ударів по місту. Шпигун збирав координати волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються українські захисники після поранень.

Затриманим виявився місцевий житель із багатою кримінальною біографією: за плечима у нього розбій, крадіжки та тяжкі тілесні. На нього ще до повномасштабного вторгнення звернули увагу російські спецслужби, коли чоловік був у колонії тимчасово окупованого Покровського району Донецької області.



У лютому 2023 року до нього дистанційно «підключився» куратор із ФСБ та запропонував співпрацю. На той час рецидивіст уже відбув термін і повернувся до Дніпра. Отримавши завдання, агент сів у свою машину і почав їздити містом.

Він знімав на телефон будівлі, біля яких помічав військових чи волонтерів. Координати відзначав на Google-картах та відправляв куратору до месенджера. Наступним кроком мало стати розміщення біля цих об'єктів GPS-маячків, щоб російські ракети і дрони били точно в ціль.

Але контррозвідка СБУ вчасно «зняла» зрадника і провела комплекс заходів, щоб убезпечити потенційні цілі від ворожої розвідки. Під час обшуків у чоловіка знайшли ноутбук, кілька смартфонів із різними SIM-картами та GPS-трекери.

Речові докази. Фото: СБУ



Все це він планував використовувати для зв'язку з ФСБ та передачі даних. Наразі йому оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

