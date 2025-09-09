Нічні обстріли РФ знищили частину ринку в центрі Херсона

Наслідки обстрілів ринку у Херсоні.

Після нічних російських обстрілів у центрі Херсона згоріла частина ринку. Постраждалих немає, але торгові точки для багатьох жителів були єдиним заробітком. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вогонь знищив торгові точки, які для багатьох херсонців були єдиним джерелом заробітку. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив глава ОВА..







