Нічні обстріли РФ знищили частину ринку в центрі Херсона

Після нічних російських обстрілів у центрі Херсона згоріла частина ринку. Постраждалих немає, але торгові точки для багатьох жителів були єдиним заробітком. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Наслідки обстрілів ринку у Херсоні.
«Вогонь знищив торгові точки, які для багатьох херсонців були єдиним джерелом заробітку. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив глава ОВА..
Нагадаємо, російська армія вдарила авіаційною бомбою по селищу Ярова Донецької області під час видачі пенсій. Відомо про загибель понад 20 людей.
