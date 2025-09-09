ЄС профінансував допомогу Україні за рахунок заморожених активів РФ

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. Скріншот

Європейський Союз має намір виконати обіцянку та до жовтня передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, виступаючи в Європарламенті.

За її словами, вже поставлено близько 80% обіцяних боєприпасів, а завершити постачання планується найближчими тижнями. Каллас також нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від ЄС майже 169 мільярдів євро фінансової допомоги.

Із цієї суми понад 63 млрд спрямовано саме на військові потреби. Особливий акцент дипломат наголосила на тому, що значна частина підтримки фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Крім того, Каллас повідомила про підготовку 19-го пакету санкцій проти Росії та наголосила: допомога Києву залишається для Європи пріоритетом.

