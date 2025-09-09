Держприкордонслужба не веде статистику виїзду чоловіків 18-22 років

Молоді чоловіки 18–22 років на українському кордоні. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Держприкордонслужба України не веде статистику виїзду чоловіків за кордон у віці 18–22 років. Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«Хотів дізнатися, скільки чоловіків 18–22 років скористалися правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється, такої статистики у нас немає», — зазначив нардеп.

Відповідь нардепу від Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт, який дозволяє чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон.