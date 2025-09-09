Артилеристи 28-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів

Скріншот відео 28-й ОМБр

Мінус штурмова група, три екіпажі ворожих дронів та ціла реактивна система залпового вогню. Такий результат роботи артилеристів 28-ї окремої механізованої бригади за серпень.

За підсумками аналізу у системі Delta, 28-а ОМБр посіла третє місце серед усіх загальновійськових бригад за кількістю уражень противника. Для військових це не просто цифри у статистиці — це визнання їхньої щоденної праці, найчастіше на межі сил.



«Наші гармати працюють в дощ, сніг, спеку і град. Вдень і вночі. Коли в розрахунку вже немає сил нести десятий 50-кілограмовий снаряд. Коли неподалік дзижчить ворожий дрон», — розповіли у бригаді.

