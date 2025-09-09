Окупанти масовано атакували Костянтинівку: один поранений, ще четверо можуть бути під завалами

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські війська 9 вересня обстріляли Костянтинівку Донецької області за допомогою ствольної артилерії, FPV-дрону та авіабомб ФАБ-500. Є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок артилерійського обстрілу було зафіксовано чотири влучення. Поранення отримала одна людина. Пошкоджено дев'ять об'єктів, зокрема вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок.



При обстрілі за допомогою FPV-дрону пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає.





Внаслідок авіаційного удару з використанням ФАБ-500 постраждали четверо людей, які, ймовірно, залишаються під завалами. Пошкоджено багатоповерхові будинки та автостоянка.



Раніше ми писали, що вранці 9 вересня близько 6:30 російські війська атакували місто Слов'янськ ударним БПЛА «Молня-2».

