Ексмер Херсона: Антонівський міст не підірвали через зраду

Колишній мер Херсона Володимир Ніколаєнко. Фото: Radio Kuresh

Колишній мер Херсона Володимир Ніколаєнко, який три роки провів у російському полоні, вважає, що швидка окупація міста військами РФ у 2022 році є результатом внутрішньої зради. Про це він розповів у інтерв'ю Radio Kuresh.



За його словами, Антонівський міст не підірвали, бо в силових структурах були люди, які чекали на прихід російських військ. «Лише червоні доріжки танкам не постелили», — зазначив Ніколаєнко.



Він наголосив, що саме зрада та робота «п'ятої колони» дозволили росіянам так швидко зайняти Херсон. Якби міст знищили, ворогові довелося довго шукати переправу в Каховці.



Наступний зручний перехід через Дніпро — тільки в Запоріжжя. «А тепер ми самі не можемо вийти на лівий берег, тому що переправа можлива лише в Запоріжжі», — додав він.

Нагадаємо, що Херсон — єдиний обласний центр, який вдалося захопити російським військам з початку повномасштабного вторгнення в Україну.