Авіаудар по передмістю Харкова: поранено 58-річного чоловіка

Внаслідок атаки РФ по Харківщині пошкоджено будинки. Фото: Прокуратура України

Внаслідок авіаудару російських військ у передмісті Харкова постраждав мирний житель. За даними слідства, 9 вересня близько 11:20 ворог завдав удару по селу Черкаська Лозова. У населеному пункті було пошкоджено житлові будинки, поранення отримав 58-річний чоловік.

Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки атаки та вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів російських військових.

