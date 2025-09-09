Окупанти посилили атаки дронами на трасі Суми–Білопілля

Траса Суми — Білопілля стає все небезпечнішою: російські війська все частіше використовують дрони «Молнія» і завдають ударів по будинках мирних жителів. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Розвідник+».
«Візьміть до уваги, та будьте максимально обережні», — йдеться в повідомленні.
Траса Суми — Білопілля під ударами дронів РФ.
Протяжність дороги від Сум до Білопілля становить 44 км. Відстань від «сірої зони» в районі Кіндратівки до цієї ділянки — 25–40 км, що дозволяє ворогу застосовувати БПЛА для ударів по цивільних об'єктах.
За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, в регіоні щодня фіксується близько сотні ворожих обстрілів, а повітряна тривога триває в середньому майже 20 годин на добу.
Нагадаємо, понад 20 людей сьогодні загинули через російський удар по селищу Ярова.
