Окупанти посилили атаки дронами на трасі Суми–Білопілля

09 вересня 2025, 16:36

Зруйнований ЗС РФ будинок у Сумській області. Зруйнований ЗС РФ будинок у Сумській області.

Траса Суми — Білопілля стає все небезпечнішою: російські війська все частіше використовують дрони «Молнія» і завдають ударів по будинках мирних жителів. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Розвідник+».

«Візьміть до уваги, та будьте максимально обережні», — йдеться в повідомленні.

Протяжність дороги від Сум до Білопілля становить 44 км. Відстань від «сірої зони» в районі Кіндратівки до цієї ділянки — 25–40 км, що дозволяє ворогу застосовувати БПЛА для ударів по цивільних об'єктах.

За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, в регіоні щодня фіксується близько сотні ворожих обстрілів, а повітряна тривога триває в середньому майже 20 годин на добу.

Нагадаємо, понад 20 людей сьогодні загинули через російський удар по селищу Ярова.

