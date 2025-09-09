Обстріл Ярової на Донеччині: удар прийшовся по центру селища, відомо про 24 загиблих та 19 поранених

Наслідки удару по Яровій. Фото: Національна поліція

9 вересня російські війська скинули керовану авіабомбу на центр селища Ярова Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



За його словами, окупанти завдали удару саме тоді, коли біля мобільного відділення пошти зібралася черга цивільних для отримання виплат.



«Ціллю ворог вибрав місцевих жителів, у тому числі пенсіонерів. З перших хвилин на місці працюють поліцейські та рятувальники. Попри загрозу повторного удару, працівники ДСНС загасили пожежу, слідчі зафіксували наслідки та доставили тіла загиблих для експертизи. Починається процес ідентифікації за допомогою мобільної ДНК-лабораторії ANDE. Працює штаб поліції для звернень рідних. Правоохоронці та рятувальники допомагають транспортувати поранених з мобільних стабпунктів до лікарень», – розповів Клименко.



Міністр зазначив, що після удару поліція отримала звернення щодо евакуації жителів Ярової.



«"Білі янголи" вже вивезли вісім людей, серед них і семирічна дівчинка», – додав він.



У пресслужбі ДСНС України повідомили, що зараз відомо про 24 загиблих та 19 поранених.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 21 загиблого та 17 поранених внаслідок російського удару по Яровій.