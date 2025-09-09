Угорщина підписала 10-річний контракт на постачання газу із Shell

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Bloomberg

Угорщина уклала десятирічний контракт із компанією Shell на постачання газу, зробивши один із перших кроків до диверсифікації енергетичних ресурсів та скорочення залежності від російського палива. Про це повідомляє Bloomberg.

Глава МЗС країни Петер Сійярто зазначив, що постачання надходитимуть до Угорщини з 2026 року через газопроводи, що проходять територією Чехії та Німеччини.

«Ми також ведемо переговори щодо кількох додаткових угод з іншими західними постачальниками, але поки що не готові їх оголосити», — додав міністр.

Зазначається, що Європейський Союз має намір повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

