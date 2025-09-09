Удар по Яровій під Лиманом: у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу росіяни скинули на селище

Наслідки удару по Яровій. Фото: Національна поліція

Вранці 9 вересня російська армія завдала удару по селищу Ярова у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.



Попередньо, окупанти для атаки застосували авіабомбу КАБ-250. У момент влучання по центру селища там знаходилися цивільні – переважно пенсіонери, які отримували державні виплати.



«Російська Федерація продовжує терор проти мирних українців», – зазначили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, що в результаті удару російської авіабомби по Яровій загинули 24 людини, ще 19 – отримали поранення.