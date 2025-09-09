Зеленський – про обстріл Ярової: «Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних»

Наслідки обстрілу Ярової. Фото: ДСНС

9 вересня російські війська керованою авіабомбою завдали жахливого удару по селищу Ярова Донецької області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, окупанти точно знали, куди б'ють, і точно бачили, що б'ють по цивільних.



«Це були звичайні люди, які отримували пенсії. І це лише один удар із багатьох, якими росіяни щодня б'ють по українцях – по наших людях, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати. І жахливо, що немає достатньо сильної реакції світових суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава повинні зазнавати болю щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що в результаті удару російської авіабомби по Яровій загинули 24 людини, ще 19 – отримали поранення.



Пізніше у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу загарбники скинули на селище.