З 1 вересня ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери: деталі

Речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк.

З 1 вересня групи оповіщення ТЦК і СП зобов'язані використовувати нагрудні камери. Відео вмикається з початку роботи групи та не може бути зупинено або змінено до її завершення. Військовослужбовці зобов'язані заздалегідь попереджати громадян про фіксацію.



Як зазначив представник Київського обласного ТЦК і СП Олег Байдалюк, доступ до відео буде обмежений: зберігання і запити контролює Військова служба правопорядку, а рішення про надання матеріалів приймає начальник ТЦК.



Новацію сприймають як додаткову гарантію справедливості — запис стане доказовою базою як для громадян, так і для самих військових.



Крім того, з липня в додатку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафів за порушення правил військового обліку.



Алгоритм такий: після підтвердження військовозобов'язаним своєї провини начальник ТЦК накладає штраф, і протягом трьох днів постанова з'являється в «Резерв+». Мінімальний штраф становить 17 тис. грн, максимальний — 25 тис. грн.

Нагадаємо, троє співробітників ТЦК постануть перед судом за силове затримання і побиття.