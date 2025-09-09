РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя

Фото: ЦНС

Росія набрала бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).



За даними ЦНС, кадровий дефіцит окупанти «закривають» шляхом вихідців з РФ. Програма з абсурдною назвою «запорізькі герої» наповнена людьми, які не мають ніякого відношення до регіону.



Для роботи в адміністраціях Запоріжжя вдалося знайти лише 21 кандидата. Їх місяць навчатимуть викладачі з Москви, після чого направлять в окупаційні кабінети.



У ЦНС підкреслюють, що ці «герої» довго не просидять на своїх місцях — вони є законними цілями для Сил оборони України.