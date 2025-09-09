Армія РФ за день дев'ять разів атакувала Краматорськ: загинула жінка

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

9 вересня російські війська дев'ять разів вдарили по місту Краматорськ Донецької області. Про це стало відомо з повідомлення голови Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

Місто окупанти атакували безпілотниками:

з 00:00 до 00:20 – дрон-камікадзе «Шахед» вдарив по складу;

о 08:10 – БПЛА «Італмас» влучив у двір багатоквартирного будинку, пошкоджена лінія електропостачання;

о 08:42 – БПЛА «Італмас» влучив у багатоповерхівку, також пошкоджений сусідній будинок;

о 09:42 – два БПЛА «Італмас» вдарили по території освітнього закладу;

о 12:00 – FPV-дрон вдарив по приватному сектору, загинула жінка 1975 року народження;

о 15:35 – безпілотник вдарив по двору багатоповерхівки;

о 17:01 – БПЛА влучив у дорожнє покриття на одному із перехресть;

о 17:40 – дрон вдарив по території адміністративної будівлі;

о 18:20 – безпілотник вдарив поряд з освітньою установою.

Нагадаємо, що 9 вересня російські війська з артилерії обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинув мирний житель біля будинку.