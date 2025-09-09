Атака дронів на аеропорт в окупованому Маріуполі: знищена бронемашина, є втрати серед військових РФ

Атака на окупований Маріуполь. Фото: ASTRA

2 вересня близько 14:30 безпілотники атакували аеропорт в окупованому Маріуполі. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на внутрішні документи штабу так званої «Територіальної оборони ДНР».



Знищена російська бронемашина. Внаслідок влучання БПЛА на місці загинув один військовослужбовець РФ, ще один – отримав поранення. Інші втрати загарбників поки що невідомі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ураження місця стоянки російської військової техніки у промислових гаражах у Маріуполі 2 вересня.