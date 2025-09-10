Росія завдала масованого ракетного удару по західних областях України

Ракетний обстріл України. Скріншот

Вночі, 10 вересня, Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. За даними Повітряних сил ЗСУ, всі ракети рухалися у західному напрямку. Повідомляється про серію вибухів у Львові. Останні групи ракет пройшли через Івано-Франківську область у бік Закарпаття.



У Вінниці ударів зазнали промислові об'єкти, у місті спостерігається велике задимлення. У Волочиську місцева влада звернулася до мешканців із закликом зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. На Хмельниччині атака зруйнувала швейну фабрику та автозаправку, пошкоджено автомобілі.

Українські моніторингові ресурси повідомляють, що Росія випустила з півдня ракети «Калібр», а всього в повітряному просторі країни було кілька десятків крилатих ракет. Також застосовувалися дрони-камікадзе «Шахед».



Основними цілями обстрілу стали Житомир, Вінниця, Калуш та Львів. Безпілотники атакували Луцьк, Львів, Вінницьку, Донецьку та Одеську області.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, нові ракети увійшли до повітряного простору України в Чернігівській області. Точна кількість випущених снарядів та наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, польські військові збили безпілотники, які увійшли до повітряного простору, країна закрила небо.