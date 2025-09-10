Російські ракети атакували промислові об'єкти у Вінниці

Росіяни зранку 10 вересня атакували ракетами Вінницю. Про це повідомили мер міста Сергій Моргунов та голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Зазначається, що є влучання по цивільних промислових об'єктах.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Раніше повідомлялося, що 9 вересня російська армія зі ствольної артилерії вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель поблизу одного з будинків.