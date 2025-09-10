Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російські ракети атакували промислові об'єкти у Вінниці

10 вересня 2025, 08:48

Росіяни зранку 10 вересня атакували ракетами Вінницю. Про це повідомили мер міста Сергій Моргунов та голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Зазначається, що є влучання по цивільних промислових об'єктах.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Раніше повідомлялося, що 9 вересня російська армія зі ствольної артилерії вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель поблизу одного з будинків.

Вінниця війська РФ ракетні удари
12:16
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
21:50
Макіївку та Донецьк атакували дрони — є «приліт» у парк
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:18
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління РФ у Запорізькій області
12:16
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:12
На Сумщині знешкодили російську авіабомбу КАБ-500
12:00
Російська армія обстріляла Щурове на Донеччині: виникла масштабна пожежа хвойного лісу
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
11:53
Куди їдуть жителі Донецької області і чого найбільше потребують: дані опитування
11:41
На Покровському напрямку в армії РФ діють «групи вилову»
11:40
На Вінниччині невідомий зарізав двох старшокласників
11:10
Протягом ранку російські дрони вже чотири рази атакували Краматорськ: поранено жінку
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
10:48
Безпілотники атакували Бєлгород: пошкоджена будівля уряду регіону
10:43
Краматорський та Бахмутський райони потрапили під удари РФ за добу: в ОВА показали наслідки
10:27
У Польщі уламки збитого російського дрону пошкодили житловий будинок
09:56
Український дрон знищив другу за чотири дні російську РСЗВ «Ураган» на Покровському напрямку
09:52
Російська атака на Житомирщину: один загиблий та руйнування
09:52
Росія запустила по Україні дрони та ракети: ППО збила 413 цілей
09:42
У США назвали «актом війни» атаку російських дронів на Польщу
09:23
ЗСУ просунулися на Торецькому напрямку – ISW
09:17
Ніч та ранок під вогнем: Слов'янськ тричі обстріляли
09:04
Армія РФ за добу вбила 28 та поранила 20 людей на Донеччині: зросла кількість жертв у Яровій
ВІДЕО
Момент удару по КП росіян у Запорізькій області. МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління РФ у Запорізькій області
10 вересня, 13:18
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10 вересня, 12:16
Скинута на Сумщину авіабомба — КАБ-500. На Сумщині знешкодили російську авіабомбу КАБ-500
10 вересня, 12:12
Російський дрон ударив по дорозі в центрі Краматорська. Фото: Слов'янськ-Краматорськ/telegram Протягом ранку російські дрони вже чотири рази атакували Краматорськ: поранено жінку
10 вересня, 11:10
Російська РСЗВ «Ураган» на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Український дрон знищив другу за чотири дні російську РСЗВ «Ураган» на Покровському напрямку
10 вересня, 09:56
Ракетний обстріл України. Скріншот Росія завдала масованого ракетного удару по західних областях України
10 вересня, 08:42

