У США назвали «актом війни» атаку російських дронів на Польщу

У Вашингтоні відреагували на атаку російських безпілотників по Польщі

Росія здійснила акт збройної агресії проти союзника США по НАТО — Польщі, коли на її територію залетіло близько десятка «шахедів».

У відповідь на це Вашингтон зобов'язаний накласти додаткові санкції на Росію та передати Україні зброю, необхідну для завдання ударів по РФ, заявив член палати представників США Джо Вілсон у ніч проти 10 вересня.

«Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами "шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам НАТО за їх швидку реакцію на безперервну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй», — написав Вілсон.

Він також закликав президента США Дональда Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які «збанкрутують російську військову машину».

За словами Вілсона, США повинні надати Україні зброю, здатну завдавати ударів по Росії.

Крім того, на ситуацію відреагував сенатор Дік Дурбін, який заявив, що вторгнення російських ударних безпілотників на територію Польщі не можна ігнорувати.

«Повторні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками є чітким попередженням про те, що Володимир Путін перевіряє на міць нашу рішучість захищати Польщу та країни Балтії», — зазначив Дурбін.

Раніше повідомлялося, що польські військові відкрили вогонь по російських безпілотниках, які перетнули кордон країни. Внаслідок інциденту було тимчасово закрито всі аеропорти, включаючи варшавський аеровокзал імені Фредеріка Шопена.