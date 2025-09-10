Росія запустила по Україні дрони та ракети: ППО збила 413 цілей

ППО збила 413 цілей. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 9 вересня запустили по Україні дрони та ракети з різних напрямків. Протиповітряна оборона збила 413 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 10 вересня (з 17:00 9 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Загалом під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу», — йдеться у повідомленні.



РФ запустила:



- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим, понад 250 з них — шахеди;



- 42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області та акваторії Чорного моря;



- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 413 повітряних цілей:



- 386 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;



- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).



Зафіксовано попадання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.



Крім того, вісім БПЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.



Раніше ми писали, що за 9 вересня росіяни вбили 28 жителів Донецької області.

