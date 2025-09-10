Краматорський та Бахмутський райони потрапили під удари РФ за добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 вересня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:



Краматорський район. У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти. У Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону. У Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що за 9 вересня росіяни вбили 28 мешканців Донецької області.

