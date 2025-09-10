У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води

Вода на Донбасі

Активісти руху спротиву «Жовта Стрічка» повідомляють, що в окупаційній адміністрації угруповання «ДНР» обговорюють запровадження кримінальної відповідальності для місцевих ЗМІ за публікації про нестачу води.

У понеділок, 8 вересня, у будівлі адміністрації відбувся «круглий стіл» із представниками підконтрольних медіа. Журналістам озвучили вимогу повністю уникати тем, пов'язаних із перебоями водопостачання.

Крім того, учасники зустрічі говорили про необхідність попередити адміністраторів місцевих Telegram-каналів, щоб вони не публікували повідомлення на кшталт «у такому районі немає води».

На думку окупаційної влади, подібні публікації «розгойдують човен». Серед загроз для журналістів звучали стандартні інструменти російської цензури: звинувачення в екстремізмі або дискредитації.

Нагадаємо, на Донецьк чекає колапс ЖКГ. Без води не буде опалення. Проєкти Пушиліна не врятують від катастрофи.