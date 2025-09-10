На Вінниччині невідомий зарізав двох старшокласників

Невідомий зарізав двох школярів на Вінниччині. Фото: Твоя Вінниця/telegram

У Шаргороді Вінницької області невідомий зарізав двох школярів, поліція повідомила про затримання підозрюваного.

Вранці 10 вересня невідомий напав біля міської лікарні на двох школярів із ножем та вбив їх, повідомив мер міста Володимир Барецький.

Поліція встановила особи загиблих — ними виявилися учні 10 та 11 класу Шаргородської територіальної громади.

Підозрюваного у злочині затримали, повідомили у поліції Вінницької області. Встановлюються всі обставини.

Порушено кримінальне провадження за статтею «навмисне вбивство».

Місцеві канали пишуть, що вбивцею школярів може бути вчитель англійської мови, з яким у підлітків раніше були конфлікти.