Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині

На 24% зріс тариф за опалення на території захопленої ЛНР, а саме вартість однієї гігакалорії теплової енергії. Втім, для мешканців кожного будинку ціна розраховуватиметься окремо. Це залежить від року введення багатоповерхівки в експлуатацію та кількості поверхів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«Найбільше відчують подорожчання мешканці будинків, які були зведені до 1999 року, тобто переважна більшість. Тариф для них буде у 2-5 разів вищим, ніж для мешканців новобудов», — зазначив він.



За словами Харченка, у Сіверськодонецьку ситуація ще складніша. Місцеві звітують про форсування підготовки до осінньо-зимового періоду.



«Десятки багатоповерхівок у місті залишаються навіть без вікон. Пошкоджені росіянами навесні та влітку 2022 року будинки не готові вже до четвертої зими під окупацією», — резюмував начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що 28 серпня підготовку до опалювального сезону на Донеччині обговорили на засіданні профільного штабу під головуванням віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

