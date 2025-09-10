На Сумщині знешкодили російську авіабомбу КАБ-500

Скинута на Сумщину авіабомба — КАБ-500.

На території прикордонної громади Сумської області прикордонники знешкодили російську керовану авіабомбу КАБ-500, яка не вибухнула.







Боєприпас був виявлений групою розмінування 5-го прикордонного загону. Сапери оперативно вилучили півтонну бомбу, транспортували її на спеціально відведений майданчик і успішно знешкодили.



Нагадаємо, ще 2024 року стало відомо, що Росія активно зайнялася переоснащенням авіаційних бомб у кориговані, відомі як КАБи.