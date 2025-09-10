Росіяни намагаються просочитися до центру Куп'янська

Ситуація у Куп'янську. Карта DeepState

Бої за Куп'янськ продовжуються: Росія перекидає живу силу, але техніка не проходить. Про це в ефірі телеканалу Ранок.LIVE повідомив заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Олесь Маляревич.

Він зазначив, що російські підрозділи намагаються просочитися до центру міста та обходами атакують позиції українських військ.

«Боротьба ведеться переважно “війною дронів”. На правому березі Оскола російська техніка горить одразу, понтонні переправи так і не були встановлені. Будь-який штурмовик супротивника, який переходить на правий берег, майже гарантовано гине або дістає поранення, і їхня евакуація практично неможлива», — сказав Маляревич.

Нагадаємо, 3 вересня росіяни опублікували кадри демонстрацій своїх прапорів у різних частинах міста Куп'янськ Харківської області. За словами аналітиків DeepState, ці демонстрації російські війська перетворили на пропаганду.

У проекті стверджують, що наявність ЗС РФ на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність «сірої зони» є демонстрацією цього.