РФ вдарила дронами по Краматорську: поліція та рятувальники допомагають жителям

Поліцейські допомагають постраждалій після удару по Краматорську. Фото: Поліція Донецької області

Сьогодні, 10 вересня, російські війська атакували Краматорськ дронами. Один із ударів прийшовся поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, повідомляє поліція Донецької області.



У своїй квартирі осколкові поранення отримала жінка похилого віку. Поліцейські парамедики надали їй першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, двері та балкони. Рятувальники ДСНС допомогли мешканцям, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Серед них — жінка з дитиною.



На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та патрульні. Правоохоронці обходять квартири, фіксують руйнування та уточнюють, кому потрібна допомога.

«Думала, небо розірвалося. Ну скільки ж ти, ***, битимеш», — крізь сльози розповіла мешканка Краматорська, чию квартиру пошкодила вибухова хвиля.

Поліція опублікувала відео з місця атаки.

Нагадаємо, за ранок російські дрони вже чотири рази атакували Краматорськ.