Вбивство школярів у Вінницькій області: передбачуваним вбивцею може бути їхній вчитель

На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох своїх учнів. Фото: ОДП

На Вінниччині поліція затримала 23-річного вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох своїх учнів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Про це повідомили у пресслужбі ОГП.



«Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово завдав їм колото-різаних поранень у область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік», — йдеться у повідомленні.

Імовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий житель 2002 року народження, їхній колишній учитель.



Під процесуальним керівництвом прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України).



Раніше ми писали, що у Шаргороді Вінницької області невідомий зарізав двох школярів, поліція повідомила про затримання підозрюваного.

