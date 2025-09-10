Фон дер Ляєн: Україна поверне кредит після виплати репарацій Росією

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел

Єврокомісія не планує вилучати заморожені на Заході російські активи, проте має намір використати доходи від них для надання Україні кредитів у форматі репарацій.



Про це заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі зі щорічним посланням про стан справ у ЄС, повідомляє «Європейська правда». За її словами, Європа виділить 6 млрд євро за програмою ERA (Надзвичайне прискорення доходів) і підпише з Україною «Альянс дронів».



«Україна має винахідливість, але зараз їй потрібне масштабування. Водночас ми можемо цього досягти, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа посилила власні позиції», — зазначила фон дер Ляєн.



Вона наголосила, що ЄС може надати Україні кредит за рахунок відсотків, які нараховуються на заморожені російські активи. При цьому самі активи не будуть конфісковані, а ризики подібних рішень Євросоюз візьме на себе.



«За рахунок коштів, пов'язаних із цими російськими активами, ми можемо виділити Україні репараційний кредит. Самі активи залишаться недоторканими, а відповідальність за ризики ляже на ЄС», — пояснила голова Єврокомісії.



Фон дер Ляєн уточнила, що Україна поверне цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації.

Нагадаємо, ЄС профінансував допомогу Україні за рахунок заморожених активів РФ.