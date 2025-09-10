Окупанти обстріляли прифронтову Костянтинівку: є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У середу, 10 вересня, російські військові вдарили по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено житлові будинки та магазин. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок авіаційного удару та атаки ударним безпілотником у місті зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено приватні будинки, фасад багатоквартирного будинку та фасад місцевого магазину», — зазначив він.





За словами Горбунова, жертв та постраждалих немає.



Раніше ми писали, що 9 вересня російські війська обстріляли село Щурове.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях