Українська армія дронами знищила укриття з російськими військовими на Покровському напрямку: кадри

Удар по укриттю з військовими РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення НГУ знищила укриття з російськими окупантами на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами військових, росіяни кидають вперед малі групи піхоти.



«Їхня мета – дістатися до точок накопичення, а потім перейти до масштабнішого штурму. Оператори БПЛА щодня виявляють та ліквідують таких штурмовиків, а також знищують їх укриття», – зазначили у бригаді.

