На Закарпатті священник УПЦ МП згадав у молитвах патріарха Кирила

Представники УПЦ МП — Іов Стец та Венедикт Хромей.

У Тячівському районі Закарпатської області під час богослужіння священник УПЦ МП згадав у молитвах патріарха Московського Кирила. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.



Інцидент стався в селі Біла Церква під час храмового свята. На опублікованому відео зафіксовано, як намісник одного з монастирів Хустської єпархії УПЦ МП Іов Стец згадує Кирила прямо під час служби.



На заході також були присутні настоятель храму і благочинний Солотвинського благочиння УПЦ МП Венедикт Хромей.

Факт викликав суспільний резонанс, адже згадка глави РПЦ в умовах війни України з Росією сприймається як демонстративна підтримка московської церкви.

