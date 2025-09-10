На Закарпатті священник УПЦ МП згадав у молитвах патріарха Кирила

У Тячівському районі Закарпатської області під час богослужіння священник УПЦ МП згадав у молитвах патріарха Московського Кирила. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Інцидент стався в селі Біла Церква під час храмового свята. На опублікованому відео зафіксовано, як намісник одного з монастирів Хустської єпархії УПЦ МП Іов Стец згадує Кирила прямо під час служби.
На заході також були присутні настоятель храму і благочинний Солотвинського благочиння УПЦ МП Венедикт Хромей.
Факт викликав суспільний резонанс, адже згадка глави РПЦ в умовах війни України з Росією сприймається як демонстративна підтримка московської церкви.
Нагадаємо, священник московської церкви незаконно переправляв чоловіків за кордон за 7500 доларів. Клірик пропонував чоловікам призовного віку пакет фальшивих документів.
