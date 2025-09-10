Удар по пенсіонерах у Яровій: голова ОВА розповів, у якому стані поранені

Поранена людина внаслідок удару по Яровій. Фото: ЗСУ

Внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині загинули 25 людей, ще 18 – отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, серед поранених п'ять людей перебувають у важкому стані й три – у середньому.



«Трьох постраждалих евакуювали до Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що 9 вересня російська авіація скинула авіабомбу на центр Ярової, коли люди похилого віку отримували пенсію.



Пізніше у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу загарбники скинули на селище.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни точно знали, куди б'ють у Яровій, і точно бачили, що б'ють по цивільних.



У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по селищу.