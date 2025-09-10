Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів Росії

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Європейський Союз передав Україні ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС — 1 млрд євро в рамках програми ERA Loans.



«Цей транш профінансовано із доходів від заморожених активів Центрального банку РФ. Це більше ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації», — зазначила вона.



Свириденко подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство та непохитність. За словами глави українського уряду, ці гроші означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України.



Раніше ми писали, що Єврокомісія не планує вилучати заморожені на Заході російські активи, однак має намір використати доходи від них для надання Україні кредитів у форматі репарацій.

