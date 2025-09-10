За заклики «вбивати росіян» на окупованій Херсонщині затримали росіянина

Ілюстративне фото

Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що затримала росіянина на окупованій частині Херсонської області за заклики «вбивати росіян». Про це пише видання ASTRA.

ФСБ стверджує, що співробітники спецслужби затримали на окупованій частині Херсонської області громадянина Росії 1969 року народження, який нібито розміщував у Telegram публічні заклики до насильства на національному ґрунті.

В опублікованому спецслужбою відео людина із закритим обличчям на камеру каже, що «залишала негативні коментарі, які закликають до вбивства росіян».

Зазначається, що затриманого взято під варту.

Порушено кримінальну справу за статтею «заклики до екстремізму», повідомляє ASTRA з посиланням на ФСБ.