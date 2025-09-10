Селище в Краматорському районі потрапило під удар росіян: загинула одна людина

У середу, 10 вересня, окупаційні військові РФ завдали удару по селищу Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Відомо про одного загиблого. Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Юрій Люлька, передає «Суспільне. Донбас».



За його словами, росіяни атакували житлову забудову.



«Розбито двоповерховий будинок. Пошкоджено й навколишні будинки, виконком», — зазначив він.



Поранених внаслідок удару немає.



Раніше ми писали, що внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині загинули 25 людей, ще 18 — отримали поранення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях