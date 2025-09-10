Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російські ЗМІ назвали «провокацією Києва» вбивство мирних громадян у Яровій

10 вересня 2025, 16:45

Російські ЗМІ назвали «провокацією Києва» вбивство мирних громадян у Яровій

Наслідки російського удару по селищу Ярова на Донеччині. Фото: ДСНС Донецької області Наслідки російського удару по селищу Ярова на Донеччині. Фото: ДСНС Донецької області

Російська пропаганда назвала удар із 25 жертвами у Яровій Краматорського району Донецької області «провокацією Києва».

Про це держагентству РИА Новости розповіло «джерело у Міноборони РФ». Публікацію з тими самими аргументами раніше також опублікував пропагандистський телеграм-канал «Війна з фейками».

«Джерело» заявляє, що ЗС РФ нібито не завдавали ударів по селищу Ярова цього дня, а вирва від авіабомби ФАБ мала бути більшою.

Також у співрозмовника держагентства виникли претензії до того, що перші повідомлення з'явилися у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського, а вже згодом на інших ресурсах.

«Європейські покровителі розгорнули кампанію з відмови від переговорів та очорнення Росії після саміту на Алясці», — розповіло «джерело» РИА «Новости» в Міноборони РФ.

Нагадаємо, вранці 9 вересня внаслідок російського удару по селищу Ярова у Краматорському районі Донецької області загинули 25 людей. На момент атаки вони отримували пенсію.

