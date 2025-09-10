РФ зводить нову телевежу в Бердянську для мовлення пропаганди

Бердянськ: загарбники запускають телевежу для інформаційної окупації.

У тимчасово окупованому Бердянську російська влада оголосила про «майже завершене» будівництво нової телевежі. Офіційно заявляється, що об'єкт повинен «поліпшити якість теле- і радіосигналу».



Вежа висотою 100 метрів встановлена на в'їзді до міста. На ній розмістять обладнання для трансляції трьох мультиплексів цифрового телебачення і 16 радіостанцій. Термін служби конструкції розрахований на 50 років.



Окупанти називають проєкт «гордістю регіону», але реальна мета очевидна — розширення мовлення російських телеканалів і радіостанцій, щоб стерти українську ідентичність і встановити повний контроль над інформаційним простором.



У Запорізькій області окупанти планують побудувати ще чотири подібні телевежі.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупований Бердянськ завезли нових «суддів» з РФ.