Російська брехня про дальність БПЛА «Гербера» викрита

Додатковий паливний бак у БПЛА «Гербера».

Російське Міноборони намагається приховати реальні можливості БПЛА «Гербера», заявляючи, що їхня дальність обмежена 700 км. Однак це твердження легко спростовується порівнянням фото дронів, виявлених в Україні та Польщі. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».

За даними джерела, всі «Гербера», знайдені в Польщі, мали додаткові паливні баки в носовій частині, тоді як на території України таких модифікацій не фіксували. Це вказує на існування спеціальної версії дронів, розрахованої на далекі перельоти — наприклад, до Польщі.

Від аеродрому Шаталово, де розміщені шість стаціонарних пускових установок БПЛА «Shahed-136» і «Гербера», до польського Жешува близько 985 км.

Раніше аналітики Dnipro OSINT (Гарбуз) повідомляли, що Шаталово є найближчою до країн НАТО північною базою для запуску дронів. На півдні аналогічною точкою є мис Чауда в Криму.