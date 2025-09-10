Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму

Момент першого «прильоту» у Криму.

В ніч на 10 вересня українські дрони атакували 40-й командно-вимірювальний комплекс Повітряно-космічних сил РФ (в/ч 81415) в селі Вітіне, Крим. Про це повідомляють російські Telegram-канали.



За попередніми даними, удару завдали два реактивні дрони. В результаті було пошкоджено будівлю штабу та пункт зв'язку.

У ніч на 10.09.2025 було завдано удару по 40 командно-вимірювальному комплексу (Центру далекого космічного зв'язку) ВКС РФ (в/ч 81415, Вітіно), розташованому в с. Витіне, Крим.



Ймовірно, удару завдано двома реактивними дронами.



Внаслідок удару вражена будівля штабу та пункт зв'язку. — IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 10, 2025



Також зафіксовано невдалу роботу ЗРПК «Панцирь-С1» по повітряних цілях. Після атаки над районом спостерігали розвідувальний БПЛА, який фіксував наслідки удару.

На опублікованих кадрах видно ураження двох об'єктів і проліт реактивної цілі.



Раніше українські ракети уразили колишній завод «Топаз» в окупованому Донецьку.