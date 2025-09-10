Зеленський заявив, що рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею був цілеспрямованим, і запропонував допомогу

Українські військові вночі зафіксували цілеспрямований рух російських дронів у напрямку польського кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.



За його словами, від першої години ночі близько двох десятків БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі, і для цього росіяни використали як територію України, так і територію Білорусі. З українського боку вони запускали менше половини від загального числа дронів. Президент наголосив, що така активність була заздалегідь прорахованою й не випадковою.



«Ми бачимо ситуацію, що склалася, – наскільки складно впоратися з такою атакою. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологіями, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими», – зазначив Зеленський.



Він також підкреслив, що Росія й надалі випробовує межі можливого, спостерігаючи за реакцією країн НАТО.



«На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що роблять окупанти – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки що дефіцит. Росіяни фіксують, як діють збройні сили НАТО, що вони можуть і чого поки що не роблять. На території Білорусі почались спільні навчання з росіянами, і це може бути частиною плану», – додав глава держави.



Нагадаємо, внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Польщі було пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Вирики Влодавського повіту Люблінського воєводства.





