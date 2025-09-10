«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

10 вересня 2025, 21:15

На окупованій частині Луганської області заборонили використання «неліцензованих супутникових систем», які транслюються українськими каналами. Указ підписав фейковий «глава ЛНР» Леонід Пасічник.

Окупаційна влада вважає, що такі заходи запроваджуються для того, «щоб захистити жителів республіки від інформації, яку намагаються поширити та нав'язати через телерадіоканали недружні країни».

«Підписав указ про заборону продажу, встановлення, а також використання на території «ЛНР» неліцензованих комплектів супутникового телебачення. Серед них так звані «Гориничі» та інші комплекти супутникового обладнання, що дозволяють дивитися вороже українське телебачення», — йдеться у повідомленні.

За словами Пасічника, власникам такого обладнання необхідно його демонтувати до 1 листопада поточного року.

Крім того, оператор супутникового телебачення «Русский мир» готовий безплатно обміняти старе неліцензійне обладнання на нове. Таким чином окупанти пропонують місцевим жителям ще більше каналів з російською пропагандою.

Раніше ми писали, що активісти руху опору «Жовта Стрічка» повідомляють, що в окупаційній адміністрації угруповання «ДНР» обговорюють запровадження кримінальної відповідальності для місцевих ЗМІ за публікації про нестачу води.

