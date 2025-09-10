Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: є жертва

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У середу, 10 вересня, російські війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області. Окупанти здійснили чотири авіаудари керованими авіаційними бомбами ФАБ-250. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок атаки загинула одна цивільна людина. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям, безпосередньо за місцем свого проживання», — зазначив він.





За словами Горбунова, пошкоджено фасади багатоквартирних будинків.



Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська лише протягом ранку 10 вересня чотири рази завдали ударів безпілотниками по Краматорську.

