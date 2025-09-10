Трамп та Навроцький обговорили атаку російських дронів у Польщі: деталі

Президент Польщі обговорив із Трампом порушення повітряного простору дронами РФ. Фото: Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом через повторні порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Про це він написав у своїй соцмережі Х.



«Щойно я мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо неодноразового порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке відбулося сьогодні вночі. Ця розмова є частиною низки консультацій, які я проводжу з нашими союзниками», — написав він.



За словами глави держави, сьогоднішні переговори підтвердили єдність союзників.



Раніше ми писали, що внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Польщі було пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Вирики Влодавського повіту Люблінського воєводства.

