Росія атакувала навчальний заклад у Сумах: виникла пожежа

У Сумах рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після російської атаки на навчальний заклад. Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Сумській області.

11 вересня близько першої години ночі ворожі БПЛА завдали удару по території одного з навчальних закладів міста. В результаті значних пошкоджень і часткових руйнувань зазнали будівлі, в одній з яких спалахнула пожежа.

Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки загоряння та обстежили місце влучання. Ударною хвилею також пошкоджено транспортні засоби та вибито вікна в сусідніх багатоквартирних будинках.

Факт атаки підтвердили і в Сумській ОВА. Там підкреслили, що росіяни знову завдали удару по освітній інфраструктурі регіону.

Фото: Сумська ОВА