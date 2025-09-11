Спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ: він виведений з ладу

Корабель Чорноморського флоту РФ. Фото: кадр із відео

10 вересня спецпризначенці ГУР вистежили та атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість – близько 60 мільйонів доларів. Всього Росія має чотири таких судна.



Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду та засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько чотирьох мегават.



У момент атаки ГУР корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти міста Новоросійськ, де РФ зберігає залишки свого Чорноморського флоту.



Удару завдали безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. В результаті знищена апаратура РЕР. Корабель виведений з ладу на дорогий ремонт.

